Berna Arkadaşlarına Resti Çekti: Adayı Cehenneme Çevirirm

Survivor 2017'de Gönüllüler Takımı'nda mücadele eden Berna Keklikler, arkadaşlarının Ogeday'ın başını çektiği bir kumpasla kendisini çileden çıkarmaya çalıştığını söyledi.

"AMAÇLARI KARINLARINI DOYURMAK DEĞİL"

Arkadaşlarının kendisini sinir etmek için adadaki coconut'ları toplayıp pişirdiğini söyleyen Berna, arkadaşlarının amaçlarının karınlarını doyurmak olmadığını, amaçlarının kendisini gıcık etmek olduğunu söyledi.

"ADAYI CEHENNEME ÇEVİRİRİM"

Berna, kendisiyle ilgili plan kuran arkadaşları için "Eğer ben bu hesaplara girersem, ne Ogeday'a, ne Elif'e benzerim. Bu adayı tamamiyle cehenneme dönüştürüm." dedi.