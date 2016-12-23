Berlin Saldırısı Kurbanları İçinde Turistler de Var





Almanya'nın başkenti Berlin'de Noel pazarını gezerken terör saldırısına hedef olanların içinde turistler de yer alıyor.



Saldırıdan yaralı olarak kurtulan İtalyan Giuseppe Lagrassa ve eşi Elisabetta yaşadıkları korku dolu anları paylaştı:



"Bir ışık parıltısı gördüm, kulaklarımda da garip bir gürültü. Kendimi bir anda yerde buldum. Çünkü kamyon arkadan çarpmıştı. Bir an hiçbir şey göremedim. Başımdaki kan gözlerime doğru aktı. Etrafa bakındığımda eşimin tam karşımda olduğunu fark ettim."



"Onu köşede buldum ve ayağa kalkmasına yardım ettim. Oradan hemen uzaklaştık, çünkü kamyonda patlayıcı madde olabilirdi. Bunun bir saldırı olduğunu o an anladık."



Ardından 12 ölü ve yaklaşık 50 yaralı bırakan kanlı saldırıya rağmen Berlinliler korkuya teslim olmadı.



Noel pazarı yeniden açıldı. Saldırının meydana geldiği noktaya kurbanların anısına çiçek ve mumlar bırakıldı.



İsrailli yetkililer, saldırının ardından kayıp olarak duyurdukları bir İsrail vatandaşının kurbanlar arasında bulunduğunu açıkladı. İsrailli Daliya Elyakim hayatını kaybederken, saldırıdan yaralı olarak kurtulan kocası Rami'nin tedavisi sürüyor.



Kayıp olarak rapor edilen İtalyan vatandaşı Fabrizia di Lorenzo'nun da yaşamını yitirdiğini kaydedildi.



Kamyonun içinde bulunan cesedin ise aracın Polonyalı şoförü Lukasz Urban'a ait olduğu kesinleşti.



Saldırganın 37 yaşındaki Urban'ı öldürerek kamyonu gasp ettiği sanılıyor.



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Tags: saldırısı Gepost: 23 december 2016