Berlin Moda Haftası'nda Teknoloji Rüzgarı Esti





Gücüyle pek çok sektörü dönüştüren sürdürülebilir sanayi ve yüksek teknoloji rüzgarı Moda dünyasını da derinden etkiledi.



Berlin'de Moda Haftası'nda "yeşil ve etik" moda ile "Fashion-tech şov" ürünleri tanıtıldı.



Bundan 6 yıl önce Berlin'de uydu bir çalışma olarak başlayan doğaya duyarlı "Yeşil ve Etik Moda" girişimi bu yıl Berlin Moda Haftası'nda 179 ayrı markayla temsil edildi.



Alman Kunert firmasının ürettiği tayt ve çorapların hammadelerinin önemli bir bölümü balıkların geri dönüşümünden elde ediliyor.



Kunert'in ürettiği balık sırtı desenli çoraplar ilk bakışta diğerleri gibi görünüyor ama öyle değil; gerçek balık ağının dönüştürülmesiyle elde edilmiş.



Kunert'in Başkanı Susan Mayer, kullandıkları bu yeni tekniği, "Bu işlemi yapan ortağımız Econyle bizimle birlikte. Balık ağları parçalandı, sonra halı kalıntıları gibi diğer parçalar eklendi. Sonra sıvılar ayrıştırıldı ve granül haline getirildi. Granülasyon işlemi dışında iplik de yapıldı ve biz bunlarla çoraplarımızı yaptık" sözleriyle anlatıyor.



Alman Tasarımcı Alina Schuerfeld'in tasarladığı yüksek topuklu ayakkabıların çoğunluğu atılan Somon balığı derisinden yapılmış.



Yunan firması Exallo'ya ait yaka papyonları ise tahtadan yapılmış. Arkasında Leonidas Souras ve Charalampos Souras var. Papyonlar el yapımı, tahtanın geri dönüşümünden elde edilen bir malzeme kullanılmış ve lazerle kesilmiş. En çok dikkat çeken papyonların fiyatı Exallo'nun web sitesinde 55 Euro'ya satılıyor.



İsveç firması Carpasus ise İsveç ipeğinden kravatları ile bu şova katılmış.



İsviçre şirketi Carpasus da, İsviçre ipeğinden yapılmış kravatlarını sergiliyor. İsviçre kantonlarında 17'inci yüzyıldan 19'uncu yüzyıla kadar ipek en önemli endüstrilerden biriydi. Ancak 1930'lu yılların başında, daha ucuz ithalat bu endüstriyi bitme noktasına getirdi. Bugün sadece bir avuç firma ipek dokuma fabrikasına dönüştü.



Geçtiğimiz yıl, İsviçreli çiftçiler, Carpasus'a kravat yapımında kullanılmak üzere ancak 30 kilo ipek tedarik edebilmişler.



Carpasus'un kurucularından Michael Zaech gelecek için umutlu: "Bizim için İsviçe'de yeniden ipek üretildiğini görebilmek çok güzel. Bu çiftçilere de bir gelir getiriyor. Biz bir İsviçre markasıyız ve dolayısıyla yerel olarak üretim yapabiliriz. Umud ederiz ki ipekli dokumayı İsviçre'ye yeniden getiririz ve umarım ileride üretim hacmi de artar."



Veri, yapay zeka ve teknik giderek moda dünyasına daha çok girmeye başlıyor. Berlin Moda Haftası'nda "uydu etkinlik" olarak yer alan "Fashion-tech şov" bu alandaki son trendleri sergiliyor.



Bu yılın en önemli tasarımlarından birisi, Belçikalı tasarımcı Jasna Rok'un "Exaltation" adlı fütüristik yakası. Bu yenilikçi tasarım adeta bir bilimkurgu filminden fırlamış gibi. Yakaya eklenen küçük motorlar yakayı hareket ettiriyor ve tasarıyı gerçekten fütüristik hale getiren bir Elektroensefalografi algılayıcısı var.



Jasna Rok bu ilginç tasarımını anlattı:



"Mankenin başında EGG sensörleri var. Bu sensör beyin dalgalarını yakalıyor ve g



Auteur: euronews-tr



Tags: rüzgarı Haftasında teknoloji Teknoloji Kültür esti Ekoloji Moda Berlin Gepost: 26 januari 2017