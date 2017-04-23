Berlin Konsolosluğu'nda 23 Nisan Kutlaması
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu'nda düzenlenen törenle kutlandı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'nin Berlin Başkonsolosluğu'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törenden önce Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik, Berlin'de ilköğretimine devam eden bir grup çocuğu makamında kabul etti ve onlarla bir süre sohbet etti. Daha sonra koltuğunu onlara sırasıyla sembolik olarak devretti. Başkonsolosluk koltuğuna oturan çocukların 23 Nisan mesajlarını okumalarının ardından konsolosluk bahçesinde düzenlenen törene geçildi. Konsolosluk bahçesinde düzenlenen tören, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Daha sonra okunan İstiklal Marşı'nın ardından Başkonsolos Mustafa Çelik, kısa bir konuşma yaptı. Vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na geniş katılımından son derece memnun olduğunu söyleyen Çelik, "Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklara hediye etti ve aynı zamanda 23 Nisanla bu cumhuriyet yine çocuklarımıza emanet edildi. Cumhuriyetimiz, güzel Türkiyemiz sizlerin sayesinda daha güzel yerlere gelecektir inşallah. Vatandaşlarımız bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Önümüzdeki yıllarda bu etkinliğimizi daha da büyüterek devam ettirmek istiyoruz. İleride Berlin'deki vatandaşlarımızın katılımıyla daha da büyük bir şölene dönüştüreceğiz bu kutlamaları" dedi. Resmi törenin ardından etkinlik, çocuların okuduğu şiirler, dans gösterileri, müzik sunumlarıyla devam etti. Törene katılan çocuklara ve ailelerine yiyecek ve içecek ikramı da yapıldı. Nisan ayı için, çok soğuk ve kısmen yağışlı olan havaya rağmen konsolosluktaki kutlamalara ilgi oldukça yoğundu. - Berlin