Berlin Genç Tasarımcılara Kapılarını Açtı





17 / 20 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Berlin Moda Haftası'nda genç ve dinamik tasarımcılar boy gösterdi. Avusturyalı tasarımcı Lena Hoschek etkinlikte sergilediği yeni defilesinde moda severleri 80'li ve 90'lı yıllara götürdü.



Lena Hoschek kreasyonu için şu sözleri sarf etti: "Koleksiyonda ilham kaynağım sadece çocukluğum ve bebek evim değildi, aynı zamanda seksi kızlardan, Amerika ve Hollywood yaşamından etkilendim."



Sade modellerin yanı sıra renkli ve çılgın parçaların da yer aldığı koleksiyon beğeni topladı.



Marc Cain



Berlin'de yer alan Imperial Telegraph Binası moda haftası kapsamında Marc Cain defilesine ev sahipliği yaptı. Defileyi izlemeye gelenler arasında Kate Bosworth ve Alexandra Maria Lara gibi oyuncular vardı.



Alman markanın yaratıcı direktörü Karin Veit 40 yıldır Marc Cain'e hizmet veriyor, ve sözlerine ekliyor: "Sonbahar / Kış koleksiyonumuz hazır giyimle Haute Cotoure'u karıştıracak. Harika metareyallerimiz bulunuyor. Saten, tül ve şifonlar var."



Marc Cain'in yeni koleksiyonunun teması ise 'Harika Bale'. Yüzde yüz Alman yapımı marka kadınsı çizgileriyle 2018 yılına baharı erken getireceğe benziyor.



Modacı Dorothee Schumacher ise Almanya'nın dünyaca tanınan markalarından biri olma özelliği taşıyor. Düsseldorf doğumlu tasarımcı, Berlin'de sergilediği yeni koleksiyonunda zamansız çizgisinden ödün vermediğini bir kez daha kanıtladı.



Berlin Moda Haftası'na yeni kreasyonuyla katılan Tasarımcı Mariana Hoermanseder basının sorularını yanıtladı:



"İlk kez siyah renkle çalıştım daha önce bunu asla yapmam diyorum çünkü koyu renklerin fetiş bir ifade vereceğini düşünüyordum. Ama aynı zamanda moda severleri şaşırtmayı da seviyorum. Sanırım izleyici değişimi fark edecek."



Berlin Moda Haftası 20 Ocak'ta son buldu.



Auteur: euronews-tr



Tags: Moda Berlin tasarımcılara Lüks genç açtı kapılarını Gepost: 23 januari 2017