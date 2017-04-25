Berlin'deki "W20 Zirvesi"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ağırlıklı olarak kalkınmakta olan ülkelerdeki kadınların maddi açıdan desteklenebilmeleri için Almanya, ABD, Kanada ve Hollanda gibi bazı gelişmiş ülkeler tarafından desteklenecek bir fon oluşturulmasını istedi.



Bu yıl Almanya'nın dönem başkanlığını yaptığı G20 kapsamında başkent Berlin'de düzenlenen ve Türkiye'nin G20 dönem başkanlığında oluşturulan "Women20 Summit" (W20) adlı panelde, Başbakan Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Hollanda Kraliçesi Maxima ve Uluslararası Para Fonu (IWF) Başkanı Christine Lagarde, dünyada kadınların nasıl daha fazla güçlendirilebileceği konusunda görüşlerini dile getirdi.



Merkel, kadınların desteklenmesi ve ekonomiye katkı sağlayarak dünyadaki büyümeye yardımcı olabilmeleri için bir fon oluşturulması tavsiyesinde bulunarak, bunun Dünya Bankasında korunabileceğini ve zamanla daha da artırılabileceğini söyledi.



Kadınların ekonomide daha etkin olabileceklerini, bu nedenle özellikle kalkınmakta olan ülkelerde küçük çaplı krediler ile desteklenmeleri gerektiğini belirten Merkel, "Kadınların mali kaynaklara erişimi daha iyi hale getirilmeli. Bunu siyasi sürece dahil etmek istiyoruz." dedi.



Dünyada kadınların yüzde 50'si çalışırken, bu oranın erkekler arasında yüzde 76 civarında olduğunu aktaran Merkel, bu farkın kapatılması gerektiğini de ifade etti.



Merkel, paneli yöneten Alman gazeteci Miriam Merkel'in "Feminist misiniz?" şeklindeki sorusuna karşılık, kendisini feminist olarak tanımlayamayacağını, bazı konularda feministlere katıldığını, bazı konularda ise karşı çıktığını sözlerine ekledi.



-Ivanka Trump babasını savundu



Ivanka Trump da konuşmasında, hem iş kadını olduğunu, hem de bir devlet kurumunda çalıştığını belirterek, bu iki rolü birleştirerek kadınların güçlenmesine katkı sağlamak istediğini söyledi.



Dünyada farklı kültürlerin ve sorunların mevcut olduğuna işaret eden Trump, bu nedenle kadınların güçlendirilmesi yönünde farklı çabaların olabileceğini ancak herkesin aynı hedef için çaba harcadığını ifade etti.



Kadınları ve aileleri her zaman desteklediği için babasıyla gurur duyduğunu belirten Trump, babasının kadınlara olan yaklaşımının eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine "Medyadan gelen eleştirileri duydum ve bunlar devam ettirildi. Fakat ben kişisel deneyimlerden biliyorum; özel sektördeyken babam için çalışmış binlerce kadın, babamın kadınların potansiyeline inancına ve bir erkek kadar iş yapabileceklerine ilişkin inancına bir kanıt." dedi.



Trump, babasının kendi önüne hiçbir zaman engel koymadığını ve başarılı olması için kendisini desteklediğini kaydederek, babasının dünyada kadınların güçlendirilmesi konusunda da başarılı olacağına inandığını söyledi.



Ekonominin genel olarak büyümesi durumunda, bunun kadınların güçlenmesini de beraberinde getireceğini savunan Trump, bu alanda gelişmelerin de yaşandığını, babasının aileleri teşvik ettiğini ve buna büyük önem verdiğini sözlerine ekledi.



-"Kalkınmakta olan ülkelerde çoğu kadının akıllı telefonu bile yok"



Kraliçe Maxima ise ülkesinde bile yönetici konumda bulunan kadınların sayısının yeterli olmadığını belirterek, kadınların, ailelerinden dolayı dünyada daha az hareket yeteneğine sahip olduklarını, kadınların güçlendirilmesi için genel olarak şirketler için de iyi bir ortamın oluşturulması gerektiğini belirtti.



Özellikle kalkınmakta olan ülkelerde çoğu kadının akıllı telefonu bile olmadığına dikkati çeken Maxima, bu nedenle küçük çaplı iş yapmak isteyen kadınların kredi imkanlarına kolayca ulaşamadıklarını, buna da bir çözüm getirilmesi gerektiğini kaydetti.



Kadınların potansiyelinin artırılabilmesi için dünyada hükümetlerin ve hükümet dışı örgütlerle sosyal kuruluşların da ortak çaba harcaması gerektiğini ifade eden Maxima, "Feminist misiniz?" sorusuna karşılık olarak "Eğer bu, kadın olmaktan gurur duyduğum anlamına geliyorsa, o zaman evet ben feministim." şeklinde yanıt verdi.



-"Kadınların iş yaşamında desteklenmeleri büyümeye katkı sağlar"



IMF Başkanı Lagarde da kadınların daha rahat bir şekilde mali imkanlara kavuşturulmalarının sağlanması gerektiğini belirterek kadınların iş yaşamında desteklenmelerinin, ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını, bunun da daha fazla istihdam anlamına geleceğini söyledi.



Tarih boyunca kadınların dışlanmalarının, güçlü pozisyondaki erkeklerin korkularından kaynaklandığını savunan Lagarde, "Kadınlar tehdit olarak görülmemeli. İmkan verilirse bir çok şeyi değiştirebilirler." şeklinde konuştu.



Dünyada iş yapmak isteyen kadınların çoğunlukla küçük çaplı kredi kullandıklarını, bu alanda kendilerinin desteklenmesi gerektiğini dile getiren Lagarde, kadınların iş yapmaya teşvik edilmeleri için teknik ve ekonomik konularda eğitilmelerinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.