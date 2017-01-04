Almanya'da tırla Noel pazarına girerek 12 kişiyi öldüren Anis Amri'nin, olaydan iki gün sonra Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldiği ortaya çıktı.



Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamaya göre, Brüksel polisi, Berlin'deki terör saldırısı soruşturması kapsamında Nord Tren İstasyonu'ndaki tüm güvenlik kameralarını geriye doğru inceledi.



İnceleme sonucunda, Anis Amri'nin 21 Aralık 20016'da saat 19.00 sıralarında Brüksel'e geldiği belirlendi. Amsterdam'dan geldiği tespit edilen saldırgan, saat 21.00'e kadar Nord Tren İstasyonu'nda kaldı. Açıklamada, Anis Amri'nin daha sonra nereye gittiği bilgisine yer verilmedi.



Hollandalı yetkililer, saldırganın 21 Aralık 2016'da Amsterdam Tren İstasyonu'nda görüldüğünü belirtmişti.



Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Aralık 2016'da bir tır Noel pazarına girmiş, olayda 12 kişi hayatını kaybetmiş, 56 kişi yaralanmıştı. DEAŞ'ın üstlendiği saldırıyı, Tunuslu Anis Amri'nin gerçekleştirdiği belirlenmişti. Anis Amri, 23 Aralık'ta İtalya'nın Milano kentinde polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü.