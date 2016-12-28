Berlin'deki Kanlı Noel Saldırısında Yeni Gelişme

– Berlin'de 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 48 kişinin yaralandığı Noel pazarına yönelik gerçekleştirilen TIR saldırısıyla ilgili soruşturma sürüyor. Berlin polisi, süren soruşturma kapsamında 40 yaşındaki bir Tunus vatandaşını gözaltına aldı. Alman basınında yer alan haberlere göre, saldırıdan sorumlu tutulan Tunus vatandaşı Anis Amri'nin İtalya'nın Milano kentinde çıkan çatışmada öldürülmesinin ardından sırt çantasında ele geçirilen eşyaları inceleyen polis, Amri'nin telefon kartında söz konusu kişinin numarasını tespit etti. Bunun üzerine Amri ile irtibatta olduğundan şüphelenilen kişinin Berlin Tempelhof'da bulunan ev ve işyerinde arama yapan polis, şüpheliyi geçici olarak gözaltına aldı.



Federal Savcılık gözaltı işlemini doğrularken ayrıntı vermedi. Gözaltına alınan kişinin Noel pazarına yönelik saldırıda veya Amri'nin kaçışında yardım etmiş olabileceğinden şüpheleniliyor.



Geçici olarak gözaltına alınan şüpheli hakkında tutuklama kararı çıkartılıp çıkartılmayacağına yarın (Perşembe) akşama kadar karar verilmesi bekleniyor.



Tunus vatandaşı Anis Amri, 21 Aralık akşamı Berlin Breitscheidplatz'ta bulunan Noel pazarına yönelik gerçekleştirilen TIR saldırısından sorumlu tutuluyor. Saldırı sonrasında Hollanda ve Fransa üzerinden İtalya'ya gittiği tespit edilen Amri, geçen hafta Cuma günü Milano'da kimlik soran polise silah çekince çıkan çatışmada öldürülmüştü. - Dortmund