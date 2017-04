Berlin'deki Ekonomi Zirvesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in küresel kurumların liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından yayımlanan ortak basın bildirisinde, düşük seviyedeki ticaret büyüme rakamlarının ve korumacı eğilimlerin artması tehlikesinin, uluslararası ticaret sistemini daha da desteklemek için açık bir teşvik unsuru sunduğu ifade edildi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria, Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Roberto Azevedo ile bir araya geldi.



Görüşmeye ilişkin yayımlanan ortak basın açıklamasında, 2016 yılındaki yüzde 3,1'lik artışın ardından, küresel ekonomik aktivitenin bu yıl canlanmasının beklendiği belirtilerek, "IMF, yüzde 3,4'le küresel büyümede bu yıl hafif bir toparlanma öngördü ve gelecek yıl da yüzde 3,6 büyüme bekliyor." denildi.



Avro Bölgesi'nde de ekonomik iyileşmenin ivme kazandığı ve ABD'de öngörülen mali önlemlerin büyümeyi teşvik etmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, "Gelişen piyasalar, küresel büyümeye en büyük payı sağlamaya devam ediyor ancak gelişen piyasalar zorlu dış koşullarla karşı karşıya ve esnekliklerini artırmak için harekete geçmeleri gerekiyor." değerlendirmesi yapıldı.



Açıklamada ayrıca ILO'nun bu yıl küresel işsizliğin yüzde 3,4'e yükselmesini beklediği paylaşıldı.



Dünya Ticaret Örgütünün bu yıla ilişkin küresel ticaret büyümesini aşağı yönlü revize ettiği aktarılan açıklamada, "Hayal kırıklığı oluşturan ticaret büyüme rakamları ve korumacı eğilimlerin artması tehlikesi, bize uluslararası ticaret sistemini daha da desteklemek için açık bir teşvik unsuru sunuyor. Büyüme dürtülerini küresel olarak yaygınlaştırmak, küresel değer zincirlerinin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak ve geniş ölçekte iş ve tüketim fırsatları oluşturmak için uluslararası ticaret ve açık pazarlar gerekli." ifadeleri kullanıldı.



-"Ticaret politikası iş birliği ve koordinasyonu her zamankinden daha fazla önem taşıyor"



"IMF, Dünya Bankası Grubu, ILO, OECD ve DTÖ arasındaki süregelen iş birliğini, özellikle belirttiğimiz alanlarda, G20'ye yaptıkları önemli katkıları memnuniyetle karşılıyoruz." denilen açıklamada, bu alanların dijitalleşme, iş gücü piyasasının gelişimi, ticaret politikası iş birliği ve koordinasyonu, iklim değişikliği, küresel zorluklar ve mülteci akımı olarak belirlendiği paylaşıldı.



Ticaret politikası iş birliğinin ve koordinasyonun her zamankinden daha fazla önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Bu yıl, somut sonuçlar sağlayacak ve çok taraflı ticaret sisteminin küresel ticarette önemli rol oynadığına dair güçlü bir işaret verecek olan Buenos Aires'teki DTÖ Bakanlar Konferansı'na hazırlamak için çok çalışacağız." denildi.



-"Mülteci sorununu karşılıklı sorumluluk ruhuyla halletmeliyiz"



Açıklamada mülteci sorununa ilişkin ise mülteci ve göçmenlerin devam eden geniş çaplı hareketlerinin, uluslararası toplum için büyük bir zorluk olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:



"Bu zorluğu, karşılıklı sorumluluk ruhuyla halletmeliyiz. Yakın tarihli büyük ölçekli göçün temel nedenlerine değinmek ve mülteci ve göçmenlerin insan haklarını korumak ihtiyacını vurguluyoruz. İnsan hareketliliğinden faydalanmak için daha iyi bir göç yönetimi sağlamak, kaçakçılığa dayalı yasadışı sınır geçişlerini yasal yollarla değiştirmek ve göçmenlerin ve mültecilerin iş gücü piyasasına entegrasyonunu arttırmak hayati önem taşımaktadır."