Berlin'de Tırla Pazara Dalan Saldırgan İtalya'da Öldürüldü

Almanya'nın başkenti Berlin'de Noel için kurulan pazara tırla dalan Tunuslu saldırgan Anis Anri'nin İtalya'da öldürüldüğü açıklandı.



Almanya'nın başkenti Berlin'de Noel için kurulan pazara tırla dalan saldırgan, 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Tırda iltica başvurusuna dair belgelerin bulunmasının ardından hakkında uluslararası arama kararı çıkartılan ve başına 100 bin euro ödül konan Anis Anri'nin İtalya'da öldürüldüğü açıklandı. Zanlının İtalyan güvenlik güçleri tarafından Milano'da vurulduğu kaydedildi.



Anis Anri'nin mülteci olarak İtalya'ya geldiği, ardından da Almanya'ya geçtiği ifade edilmişti. - MİLANO