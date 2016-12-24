Berlin'de Öldürülen İtalyan Vatandaşının Cenazesi Roma'da





Berlin'de, Noel pazarına tır ile yapılan terör saldırısında öldürülen İtalyan vatandaşı Fabrizia di Lorenzo'nun cenazesi Roma'ya getirildi. Özel uçakla Ciampino Havaalanına getirilen 31 yaşındaki Lorenzo'nun cenazesini ailesi ile İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella karşıladı.



Almanya'nın başkenti Berlin'de, Noel pazarında düzenlenen ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine, 48 kişinin de yaralanmasına neden olan saldırının zanlısı olarak aranan Anis Amri, İtalya'nın Milano kentinde polis tarafından öldürülmüştü.



Auteur: euronews-tr



Tags: vatandaşının Gepost: 24 december 2016