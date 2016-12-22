Berlin'de Kana Bulanan Noel Pazarı Tekrar Açıldı





Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 kişinin öldüğü saldırı sonrası kapatılan Noel pazarı tekrar açıldı.



Güvenlik önlemlerinin arttırıldığı bölgede müzik çalınmıyor. Ayrıca panayırda ışıklandırmanın da azaltılacağı belirtildi.



Kabus gecesinin ardından pazara gelenler ise kanlı olayın yaşandığı yerleri görünce göz yaşlarını tutamadı.



Berlin'de yaşayanlar teröre karşı birlik mesajları veriyor: "Ben Türkiye'den geliyorum. Bu teröristler yıllardır Türkiye'de de var. Eğer her saldırıda toplum içine kapansaydı biz teröre karşı dayanışmayı göstermezdik."



Yeni bir saldırı ihtimaline karşı ülkedeki pazar yerlerine ulaşım noktalarına beton bariyerler yerleştirildi.



Ölenler anısına pazar yerinin bir noktasına çiçek bırakılıyor.



Pazartesi akşamı 12 kişinin öldüğü olayda 48 kişi de yaralanmıştı.



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Tags: bulanan Gepost: 22 december 2016