Berlin'de Hastaneye Silahlı Saldırı

Berlin'de polis hastanede kendine silah çeken saldırganı vurdu.

Berlin'de Hastaneye Silahlı Saldırı

Berlin'de polis hastanede kendine silah çeken saldırganı vurdu.

Kaynak: Dunya.com

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