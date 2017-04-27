Berlin'de Hastaneye Silahlı Saldırı

Berlin'de polis hastanede kendine silah çeken saldırganı vurdu.
Eşinin acısına 40 gün dayanabildi
Avrupa Parlamentosu'ndan ortalığı karıştıracak Türkiye raporu
Erkek izleyicinin sorusu, Sibel Üresin'i afallattı
Kazadan sonra kaskı bu hale geldi
Tabutu bulunan Rus general, 'Kafkasya Fatihi' çıktı
Türkiye'nin Eşek Adası tepkisine komşudan cevap geldi
Ölen askerlerin cesetleri ortaya çıktı!
Sincar operasyonunun asıl hedefi ortaya çıktı: 2 bin 500 PKK'lı
Volkan'a bu telefonu fırlatan taraftar yakalandı