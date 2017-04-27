Berlin'de Hastanede Silah Sesleri! 1 Kişi Yaralandı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ardından bu kez de Almanya'nın başkenti Berlin'de terör alarmı verildi. Bölge güvenlik ekipleri tarafından kuşatılırken silah sesinin polisin silahından çıktığını belirtildi.

TERÖR SALDIRISI OLUP OLMADIĞI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Almanya'nın başkenti Berlin'e bağlı Kreuzberg'de bir hastanede, polis şüphelendiği bir kişiyi bacağından vurdu.

Polis tarafından vurulan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olay yerine çok sayıda polis yönlendirilirken, bölgede polis kordonu altına alındı.

Polisin şüphelendiği kişiyi bacağından vurduğu, olayın terör saldırısı olup olmadığının henüz belli olmadığı ifade edildi.