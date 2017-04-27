Berlin'de hastanede polise silahlı saldırı



VIDEO YOK



Mahmut Tosun/Berlin, 27 Nisan, (DHA)- Berlin'de polis hastanede kendine silah çeken saldırganı vurdu.



Berlin'de Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg semtindeki 'Urban Krankenhaus' Hastanesinde meydana gelen olayda polise silah çeken şahıs bacağından vuruldu.



Polis sözcüsünün ifadesine göre öğleden sonra bir görev için hastaneye gelen iki polis memuru işlerini bitirdikten sonra arabalarına doğru yönelmişken karşılarına çıkan bir şahıs aniden polislere silah doğrulttu. Bunun üzerine polis memuru saldırganı bacağından tek kurşunla vurdu. Şahıs olayın ardından hemen ameliyata alındı.



27 yaşında Münih doğumlu bir Alman erkek olduğu belirlenen şahsın, neden polise silah doğrulttuğu henüz bilinmiyor. Saldırganın hayati tehlikesi bulunmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.