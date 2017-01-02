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Berlin'de Brandenburg Kapısı, Türk Bayrağı Renklerine Büründü

Berlin'de Brandenburg Kapısı, Türk Bayrağı Renklerine Büründü

Berlin'in simgelerinden Brandenburg Kapısı, Türk bayrağı renkleriyle aydınlatılarak Ortaköy saldırısı kurbanları anıldı.

Berlin'de Brandenburg Kapısı, Türk Bayrağı Renklerine Büründü

Berlin'in simgelerinden Brandenburg Kapısı, Türk bayrağı renkleriyle aydınlatılarak Ortaköy saldırısı kurbanları anıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'in sembollerinden olan Brandenburg Kapısı, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak adına bu akşam Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. - Berlin

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