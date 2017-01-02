Berlin'in simgelerinden Brandenburg Kapısı, Türk bayrağı renkleriyle aydınlatılarak Ortaköy saldırısı kurbanları anıldı.
Almanya'nın başkenti Berlin'in sembollerinden olan Brandenburg Kapısı, İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak adına bu akşam Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. - Berlin
Berlin'de Brandenburg Kapısı, Türk Bayrağı Renklerine Büründü
Berlin'in simgelerinden Brandenburg Kapısı, Türk bayrağı renkleriyle aydınlatılarak Ortaköy saldırısı kurbanları anıldı.
Berlin'in simgelerinden Brandenburg Kapısı, Türk bayrağı renkleriyle aydınlatılarak Ortaköy saldırısı kurbanları anıldı.
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