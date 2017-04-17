Berkshire Hathaway, Çinli Emlak Deviyle Anlaştı
ABD'nin piyasa değeri en büyük 6'ıncı şirketi Berkshire Hathaway, Çin'in en büyük emlak internet sitesi Juwai.com ile pazarlama anlaşmasına vardığı açıklandı.
ABD'nin piyasa değeri en büyük 6'ıncı şirketi Berkshire Hathaway, Çin'in en büyük emlak internet sitesi Juwai.com ile pazarlama anlaşmasına vardığı açıklandı.
Kaynak: Dunya.com
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