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Berkshire Hathaway, Çinli Emlak Deviyle Anlaştı
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Berkshire Hathaway, Çinli Emlak Deviyle Anlaştı

ABD'nin piyasa değeri en büyük 6'ıncı şirketi Berkshire Hathaway, Çin'in en büyük emlak internet sitesi Juwai.com ile pazarlama anlaşmasına vardığı açıklandı.

Berkshire Hathaway, Çinli Emlak Deviyle Anlaştı

ABD'nin piyasa değeri en büyük 6'ıncı şirketi Berkshire Hathaway, Çin'in en büyük emlak internet sitesi Juwai.com ile pazarlama anlaşmasına vardığı açıklandı.

Kaynak: Dunya.com

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