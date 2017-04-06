Berkin Elvan Duruşması Ertelendi

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin sanık polis F.D hakkında açılan davanın ilk duruşması sona erdi. Mahkeme heyeti, şikayetçi avukatlarının, sanığın bıyığı ve saçının gerçek olup olmadığı hususunda ATK'dan rapor aldırılması talebini reddetti. İstanbul 17'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sabah saatlerinde başlayan duruşmada, sanık F.D., Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm, babası Sami, kız kardeşleri Gamze ve Özge Elvan'ın ifadeleri alındı. Daha sonra şikayetçi avukatları söz alarak sanığın tutuklanmasını talep etti.



Şikayetçi avukatlarından Oya Aslan, sanığın bıyığı ve saçının gerçek olup olmadığı hususunda rapor alınmasını istedi. Bunun üzerine söze giren sanık F.D, "Kirli sakalla gelsem, traş mı ettirecektiniz?" dedi.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, duruşmaları takip etmiş olması, yaptığı görev itibariyle kama şüphesinin bulunmaması gerekçeleriyle sanığın tutuklanması talebini reddetti. Heyet, olaya ilişkin görüntülerin iyileştirilmesi için TÜBİTAK'a yazılan yazının cevabının beklenmesine ve sanığın olay tarihinde kullandığı cep telefonunun baz istasyonlarını gösterir HTS kayıtlarının istenmesine hükmetti. Sanığın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek bıyığı ve saçı ile ilgili rapor aldırılması yönündeki talep, sanığın dosyada fotoğraflarının bulunması ve görüntü kayıtları dikkate alınarak reddedildi.



İl dışında olduğu anlaşılan tanıklar Arman Özgündüz ve Mehmet Alpay Çal'ın ifadelerinin alınması için ilgili yerlere talimat yazılmasına karar veren mahkeme, duruşmaya çağrılmalarına rağmen gelmeyen tanıklar Bakır Artuğ ve Celal Büyük hakkında zorla getirme kararı çıkardı. SEGBİS yöntemiyle kayıt altına alınan duruşma tutanağının çözümü tamamlandıktan sonra duruşma sırasında taraflarca iddia ve savunma dokunulmazlığını aşan söz ve eylemlerinin olup olmadığı hususunun takdir ve ifası için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine hükmeden mahkeme duruşmayı 6 Temmuz 2017 tarihine erteledi.



(Başak Akbulut/İHA)