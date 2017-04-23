Berkeley Üniversitesinde İslamofobi Konferansı

ABD'nin California eyaletindeki Berkeley Üniversitesinde, IRD Project tarafından "İslamofobi ve Liberalizmin Sonu" konferansının 8'incisi düzenleniyor.



Berkeley Üniversitesi Öğretim Üyesi, İslamofobi araştırmacısı Profesör Hatem Bazian koordinatörlüğünde cuma günü başlayan konferans, internet üzerinden canlı yayınla tüm dünyaya aktarılıyor.



Ana temasını İslamofobi ile mücadelenin oluşturduğu konferansta ayrıca şeriat hukuku, ülke çapında Müslümanlara karşı yapılan haksızlıklar ve özgürlüklerin kısıtlanması gibi konular ele alınıyor.



Profesör Hatem Bazian, AA muhabirine konferans hakkında bilgi verdi. İslamofobi ve Liberalizmin Sonu konferansının 8'incisine katılımın yüksek olduğunu, dünyanın farklı yerlerinden gelen çok sayıda araştırmacı yazar, akademisyen ve öğretim üyesinin, Müslümanlara yönelik bağnazlık ile ırkçılık sorunlarını tartıştığını ifade etti.



Batı toplumunun Müslümanları tahammül edilemez olarak gördüğünü ve suni bir Müslüman tehdidi ve despotluğu oluşturulduğunu kaydeden Bazian, "Biz, burada 'Müslüman saldırgan mı, Amerika'ya, Avrupa'ya ait mi, neden farklı muamelelere maruz kalıyor' gibi soruları yanıtlamaya çalışıyoruz. Türkiye ve Avrupa'da yaşayan Türkler, oluşan İslamofobi ile Batı toplumu tarafından şeytan gibi gösteriliyor." dedi.



Bazian, Türkiye'deki referandum konusunda da "Bildiğim kadarıyla her şey demokratik bir şekilde ilerledi. Kendi düşüncelerimi söylemem gerekirse Türkiye en iyi olanı ve geleceği için ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Eminim ki daha ilerilere gidecektir. Son 20 yılda pek çok kabiliyet gösterdi ve inanıyorum ki ne yapması gerektiği konusunda vizyona sahip. Güçlü bir sivil toplumu var ve referandumda da demokratik oluşunu bu şekilde göstermiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Aralarında çok sayıda akademisyen ve araştırmacının bulunduğu yaklaşık 300 katılımcıyı misafir eden konferans bugün sona eriyor.