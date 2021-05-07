Berke Juan kimdir? Kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne, mesleği ne? Youtuber Berke Juan'ın hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Berke Juan kimdir? Kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne, mesleği ne? Youtuber Berke Juan'ın hayatı ve biyografisi!

Berke Juan kimdir? Kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne, mesleği ne? Youtuber Berke Juan'ın hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Berke Juan geliyor. Sosyal medya fenomeni Berke Juan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Berke Juan'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Youtuber Berke Juan kimdir, kaç yaşında, nereli? Youtuber ve sosyal medya fenomeni Berke Juan'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Berke Juan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, twitter hesabı ne, instagram hesabı ne, tiktok hesabı ne, youtube hesabı ne? Detaylar haberimizde.

BERKE JUAN KİMDİR?

Berke Juan'ın gerçek adı "Berke Sezer Yardım" 'dır. Aslen Trabzonlu olan Berke Juan, 17 Haziran 2003 tarihinde dünyaya gelmiştir. Youtube'da 1.1 milyon abonesi bulunan Berke Sezer Yardım'ın diğer sosyal medya platformlarında da yüksek takipçisi mevcuttur.

Berke Juan doğum tarihi : 17 Haziran 2003

Berke Juan gerçek ismi ne : Berke Sezer Yardım

Berke Juan kaç yaşında : 17 yaşında

Berke Juan nereli : Trabzon

Berke Juan mesleği ne : Sosyal medya fenomeni, Youtuber

Berke Juan burcu ne : İkizler

Berke Juan boyu : 1.68

Berke Juan kimdir? Kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne, mesleği ne? Youtuber Berke Juan'ın hayatı ve biyografisi!

Berke Juan'ın instagramda 1 milyon takipçisi bulunurken, twitterda 170 bin takipçisi vardır. Ek olarak Berke Juan, Tiktok'ta ise 3.6 milyon takipçiye sahiptir.

Berke Juan Youtube hesabı : @Berke Juan

Berke Juan İnstagram hesabı : @berkejuan

Berke Juan Tiktok hesabı : @berkejuan

Berke Juan Twitter hesabı : @berkejuan2

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Murat Kurum Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Eda Ece Ebru Yaşar Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Yılmaz Vural Sergen Yalçın Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Berke Juan kimdir? Kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne, mesleği ne? Youtuber Berke Juan'ın hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 23:45:50. #1.16#

title