Berke Juan kimdir? Kaç yaşında, nereli, gerçek adı ne, mesleği ne? Youtuber Berke Juan'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Berke Juan geliyor. Sosyal medya fenomeni Berke Juan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Berke Juan'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Youtuber Berke Juan kimdir, kaç yaşında, nereli? Youtuber ve sosyal medya fenomeni Berke Juan'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Berke Juan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, twitter hesabı ne, instagram hesabı ne, tiktok hesabı ne, youtube hesabı ne? Detaylar haberimizde.

BERKE JUAN KİMDİR?

Berke Juan'ın gerçek adı "Berke Sezer Yardım" 'dır. Aslen Trabzonlu olan Berke Juan, 17 Haziran 2003 tarihinde dünyaya gelmiştir. Youtube'da 1.1 milyon abonesi bulunan Berke Sezer Yardım'ın diğer sosyal medya platformlarında da yüksek takipçisi mevcuttur.

Berke Juan doğum tarihi : 17 Haziran 2003

Berke Juan gerçek ismi ne : Berke Sezer Yardım

Berke Juan kaç yaşında : 17 yaşında

Berke Juan nereli : Trabzon

Berke Juan mesleği ne : Sosyal medya fenomeni, Youtuber

Berke Juan burcu ne : İkizler

Berke Juan boyu : 1.68

Berke Juan'ın instagramda 1 milyon takipçisi bulunurken, twitterda 170 bin takipçisi vardır. Ek olarak Berke Juan, Tiktok'ta ise 3.6 milyon takipçiye sahiptir.

Berke Juan Youtube hesabı : @Berke Juan

Berke Juan İnstagram hesabı : @berkejuan

Berke Juan Tiktok hesabı : @berkejuan

Berke Juan Twitter hesabı : @berkejuan2