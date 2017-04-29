Berkay Konseri
Berkay KonseriOoze VenueDetaylar : İl : İzmirİlce : BornovaMekan : Ooze VenueMekan Adresi : Kazım Karabekir Caddesi, Bornova, İzmir, TürkiyeBaşlangıç Saati : 29.04.2017 23: 00: 00Bitiş Saati : 30.04.2017 03: 00: 00Kategori : Berkay KonseriTür : KonserÜcretlimi? : Hayır.
Berkay Konseri
Ooze Venue
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Bornova
Mekan : Ooze Venue
Mekan Adresi : Kazım Karabekir Caddesi, Bornova, İzmir, Türkiye
Başlangıç Saati : 29.04.2017 23: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 03: 00: 00
Kategori : Berkay Konseri
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io