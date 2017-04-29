Berkay Konseri

Berkay KonseriOoze VenueDetaylar : İl : İzmirİlce : BornovaMekan : Ooze VenueMekan Adresi : Kazım Karabekir Caddesi, Bornova, İzmir, TürkiyeBaşlangıç Saati : 29.04.2017 23: 00: 00Bitiş Saati : 30.04.2017 03: 00: 00Kategori : Berkay KonseriTür : KonserÜcretlimi? : Hayır.

Berkay Konseri

Berkay Konseri

Ooze Venue

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Bornova

Mekan : Ooze Venue

Mekan Adresi : Kazım Karabekir Caddesi, Bornova, İzmir, Türkiye

Başlangıç Saati : 29.04.2017 23: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 03: 00: 00

Kategori : Berkay Konseri

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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