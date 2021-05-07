Berkay kimdir? Şarkıcı Berkay kaç yaşında, nereli? Berkay'ın hayatı ve biyografisi!
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Berkay kimdir? Şarkıcı Berkay kaç yaşında, nereli? Berkay'ın hayatı ve biyografisi!

Berkay kimdir? Şarkıcı Berkay kaç yaşında, nereli? Berkay'ın hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Ünlü halk müziği sanatçısı Volkan Konak'ın yeni eğlence programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, 7 Mayıs Cuma akşamı Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Bu hafta Berkay Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a gidecektir. Peki, Berkay kimdir? Şarkıcı Berkay kaç yaşında, nereli? Berkay ne iş yapıyor? Berkay'ın hayatı ve biyografisi nedir?

Ünlü halk müziği sanatçısı Volkan Konak'ın yeni eğlence programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, 7 Mayıs Cuma akşamı Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Bu hafta Berkay Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a gidecektir. Peki, Berkay kimdir? Şarkıcı Berkay kaç yaşında, nereli? Berkay ne iş yapıyor? Berkay'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BERKAY KİMDİR?

Berkay Şahin veya tanınan adıyla Berkay, Arhavi, Artvinli bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da doğdu. 1996 yılından beri ailesiyle beraber İzmir'de yaşayan sanatçı, 2009 yılından beri de İstanbul'da yaşamaktadır. 2009 yılında İstanbul'a taşınan Berkay, albüm çalışmalarından önce Bodrum, Antalya, Çeşme Kuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mekânlarda sahne aldı. Berkay, 2010 yılında ilk albümü "Ele İnat" ile 'en iyi sanatçı' ödülüne layık görüldü. İkinci albümü "Aşk Sadece" 2012 yılında yayınlandı.

ÖZEL HAYATI

2016 yılında manken Özlem Ada ile evlendi.

BERKAY ŞARKILARI

Stüdyo albümleri;

Ele İnat (2010, Poll Production)

Aşk Melekleri (2014, Avrupa Müzik)

Benim Hikayem (2015, Avrupa Müzik)

Arabest (2016, Avrupa Müzik)

Yansıma (2017, Avrupa Müzik)

İz (2019, Avrupa Müzik)

Single'ları;

Aşk Sadece (2012, Poll Production)

Doksana Bir Kala (2013, Poll Production)

Uygun Adım (2016, Avrupa Müzik)

Ey Aşk (2017, Avrupa Müzik)

Ben Sadece (2018, Avrupa Müzik)

İsyanlardayım (Ahmet Selçuk İlkan Unutulmayan Şarkılar, Vol. 2) (2018, Poll Production)

Deliler (2019, Avrupa Müzik)

Deli Et Beni (2019, Avrupa Müzik)

İki Hece (2019, Avrupa Müzik)

Kırgınım Ona (2020, Avrupa Müzik)

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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