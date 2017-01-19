Berkay'ın Ailesi Devletin Yaptığı Yardımı Bağışladı

İstanbul Beşiktaş'ta Vodafone Arena Stadı yakınında gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan 38 kişi arasında yer alan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Sinoplu 19 yaşındaki Berkay Akbaş'ın ailesi, devletin kendilerine yaptığı 10 bin lira yardımı bazı dernek ve vakıflara bağışladı.



Ankara'da üniversite okuyan tıp öğrencisi Berkay Akbaş Sınav stresini atmak için İstanbul'a gittiği sırada Hain bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti. Ölümünün ardından Baba Salim Akbaş ve Anne Salim Akbaş oğullarının çok büyük hayallerinin olduğunu, başarılı bir doktor olmak istediğini ancak yaşanan acı olay sebebiyle hayata veda ettiğini dile getirdiler. Baba Salim Akbaş ve Anne Zeynep Akbaş almış oldukları ortak kararla Berkay Akbaş'a yapılan tüm bağışların hiçbirini kabul etmeyerek Berkay gibi tıp okuyan öğrencilere bağışlayacaklarını, Berkay'ın hayallerini diğer tıp öğrencilerinin gerçekleştirmesini istediğini söylediler.



Sinop Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan aileye gelen 10 bin TL paranın 5 bin TL'si Sinop Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne, 3 bin 500 TL'si LÖSEV'e, 1.500 TL'si de Mehmetçik Vakfı'na anne Zeynep Akbaş ve baba Salim Akbaş tarafından bağışlandı.



Baba Salim Akbaş yaptığı açıklamada, "Oğlumuzun hedefine biz de farklı noktada katkı verelim dedik. Bu bağlamda bugüne kadar bize yapılan tek bir bağış var. Sadece Sinop Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından bağışlanan bir 10 bin lira var. Onun dışında hiçbir şey yok. Bunu da özellikle altını çizerek söylüyorum" dedi.



Anne Zeynep Akbaş ise yaptığı açıklamada, "Biz çocuğumuzu kaybettik, bundan sonra okuyan çocuklara katkımız olursa ne mutlu bize. Berkay'ın çok hayalleri vardı. Ablasıyla ikisi doktor olmak istiyorlardı, ikisi birbirine çok bağlıydı. Ablası geçende 'ben tek kaldım anne' diyor. Gerçekten Berkay'ın çok hayalleri vardı, hepsi yarım kaldı. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Gerçekten çok zor. Eşim en büyük destekçim, o benim şansım" diye konuştu.



Bu sözlerin ardından Berkay Akbaş'ın annesi Zeynep Akbaş gözyaşlarını tutamadı. - SİNOP