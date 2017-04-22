Berkay
Pop müziğin sevilen ismi Berkay, 22 Nisan'da Jolly Joker Antalya sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
Pop müziğin sevilen ismi Berkay, 22 Nisan'da Jolly Joker Antalya sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
Berkay, dünden bugüne hit olmuş şarkıları dışında sahnede söylemekten zevk aldığı şarkılarından oluşan repertuvarı ile müzikseverlerle buluşacak.
Sahne Önü
Sahne önünde yer alan ilk 4 sıra bistroların bulunduğu alanı kapsar.
Sahne önü bilet sahiplerinin, 0 530 770 49 49 veya 0 530 383 29 29 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.
Sahne önü bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.
18 yaş sınırı vardır.
VIP
VIP kategori, sahneyi gören en uygun yerden bistro imkanı sunulan alanı kapsar.
VIP bilet sahiplerinin, 0 530 770 49 49 veya 0 530 383 29 29 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.
VIP bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.
18 yaş sınırı vardır.
Ayakta
Sahne önü ve VIP kategori dışında ayakta konserin izlenebileceği alanları kapsar.
18 yaş sınırı vardır.
Detaylar :
İl : Antalya
İlce : Muratpaşa
Mekan : Jolly Joker Antalya
Mekan Adresi : Çağlayan Mahallesi Fener Caddesi Erdoğan İş merkezi No : 12/5-6-7
Başlangıç Saati : 22.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Berkay
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır