Berkay

Pop müziğin sevilen ismi Berkay, 22 Nisan'da Jolly Joker Antalya sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Berkay

Pop müziğin sevilen ismi Berkay, 22 Nisan'da Jolly Joker Antalya sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Berkay, dünden bugüne hit olmuş şarkıları dışında sahnede söylemekten zevk aldığı şarkılarından oluşan repertuvarı ile müzikseverlerle buluşacak.

Sahne Önü

Sahne önünde yer alan ilk 4 sıra bistroların bulunduğu alanı kapsar. 

Sahne önü bilet sahiplerinin, 0 530 770 49 49 veya 0 530 383 29 29 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.

Sahne önü bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır. 

18 yaş sınırı vardır.

VIP

VIP kategori, sahneyi gören en uygun yerden bistro imkanı sunulan alanı kapsar.

VIP bilet sahiplerinin, 0 530 770 49 49 veya 0 530 383 29 29 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.

VIP bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır. 

18 yaş sınırı vardır.

Ayakta

Sahne önü ve VIP kategori dışında ayakta konserin izlenebileceği alanları kapsar.

18 yaş sınırı vardır.

Detaylar :

İl : Antalya

İlce : Muratpaşa

Mekan : Jolly Joker Antalya

Mekan Adresi : Çağlayan Mahallesi Fener Caddesi Erdoğan İş merkezi No : 12/5-6-7

Başlangıç Saati : 22.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Berkay

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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