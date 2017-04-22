Pop müziğin sevilen ismi Berkay, 22 Nisan'da Jolly Joker Antalya sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.



Berkay, dünden bugüne hit olmuş şarkıları dışında sahnede söylemekten zevk aldığı şarkılarından oluşan repertuvarı ile müzikseverlerle buluşacak.



Sahne Önü



Sahne önünde yer alan ilk 4 sıra bistroların bulunduğu alanı kapsar.



Sahne önü bilet sahiplerinin, 0 530 770 49 49 veya 0 530 383 29 29 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.



Sahne önü bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.



18 yaş sınırı vardır.



VIP



VIP kategori, sahneyi gören en uygun yerden bistro imkanı sunulan alanı kapsar.



VIP bilet sahiplerinin, 0 530 770 49 49 veya 0 530 383 29 29 numaralı telefonu arayarak, rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir.



VIP bilet sahiplerine minimum 2 kişi olması şartı ile bistro imkanı sunulmaktadır.



18 yaş sınırı vardır.



Ayakta



Sahne önü ve VIP kategori dışında ayakta konserin izlenebileceği alanları kapsar.



18 yaş sınırı vardır.



Detaylar :



İl : Antalya



İlce : Muratpaşa



Mekan : Jolly Joker Antalya



Mekan Adresi : Çağlayan Mahallesi Fener Caddesi Erdoğan İş merkezi No : 12/5-6-7



Başlangıç Saati : 22.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Berkay



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır