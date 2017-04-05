Pop müziğin güçlü yorumcusu Berkay, Opera Club sahnesinde sizlerle buluşuyor.



Opera Club, eğlenceseverlerin Beyoğlu / Pera gece hayatındaki vazgeçilmez yerini alıyor. En özel sanatçılar, sahne şovları, özel dansçıları değişik gecelerdeki konsept partileri ve en iyi DJ leri ile eğlenceli gecelere imzasını atıyor.



İstanbul'un en gözde mekanlarından biri olan ve aynı anda yüzlerce kişiyi ağırlayan Opera Club görkemli mimarisi ve doğal akustiği ile günümüz eğlencesini, geçmişin dokusu ile bütünleştiriyor.



Farklı konseptleriyle konuklarına keyifli dakikalar yaşatan Opera Club'ta misafirlerinizle buluşup gururla ağırlayabileceğiniz, özel günlerinizi en coşkulu şekilde yaşayabileceğiniz ve eğlencenin tadını çıkartabileceğiniz bir ortam sizleri bekliyor.



Detaylı Bilgi İçin: 0530 186 43 43 - 0541 299 99 99



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Opera Club



Mekan Adresi : Meşrutiyet Cad. Kallavi Sok. No: 12



Başlangıç Saati : 05.04.2017 23: 00: 00



Bitiş Saati : 06.04.2017 01: 00: 00



Kategori : Berkay



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır