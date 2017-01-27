Berkay

Berkay, 27 Ocak'ta Mall of İstanbul MOİ Sahnesi'nde.

Berkay

Berkay, 27 Ocak'ta Mall of İstanbul MOİ Sahnesi'nde.

Kaynak: Etkinlik.io

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Istanbul, İstanbul, 27 Ocak, Berkay