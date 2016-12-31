Berkay 2017 Yılbaşı Partisi

Pop müzik sanatçısı Berkay, Sheraton Grand İstanbul Ataşehir'de gerçekleşecek yılbaşı partisi için iddialı bir repertuvar hazırladı.



Geçtiğimiz aylarda verdiği ilk Harbiye Açıkhava konserindeki performansı ve şovlarıyla hala konuşulan Berkay, yılbaşı gecesi Sheraton Grand Istanbul Atşehir'de gerçekleşecek "Yılbaşı Partisi" konseri için şimdiden hazırlıklara başladı.



Çıkardığı konsept albümü "AraBest" ile milyonların gönlünü fetheden, yeni şarkısı "Uygun Adım"la gündeme oturan Berkay bugünlerde yılbaşı partisi konseri için harıl harıl hazırlanıyor. Ağustos ayında kariyerinin ilk Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu konserini veren ve hem sahne performansı hem de gerçekleşen şovlarıyla hala konuşulan Berkay, 31 Aralık'ta gerçekleşecek konseri için yeni bir repertuvar hazırlıyor.



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