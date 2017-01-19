Berkan Ateş Samsun'da Toprağa Verildi

İstanbul'da bir iş adamına yönelik düzenlenen silahlı saldırıda tesadüfen olay yerinden geçtiği sırada vurularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Berkan Ateş'in cenazesi, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.



Silivri Alibey Mahallesi Altın Sokak üzerinde önceki gece saatlerinde meydana gelen olayda, iş adamı Murat K.'ye yönelik silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda iş adamı kasığından vurularak yaralanırken, evinin yakınında bulunan marketten alışveriş yapmaya giden 16 yaşındaki Berkan Ateş ise yanlışlıkla vurularak hayatını kaybetmişti.



16 yaşındaki çocuk için bugün Tekkeköy ilçesi Balcalı Mahallesi'ndeki baba evinde önce helallik alındı. Cenaze daha sonra Güzelyurt Camii'ne getirildi. Cenazede baba Hayati Ateş, yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.



"Yeğenim, kaza kurşununa kurban gitti"



Cenaze namazından önce konuşan Berkan'ın amcası Yaşar Ateş, "Olay, yeğenimin iki kurşunun arasında kalmasıyla gerçekleşti. Bizim yeğenimiz gitti, kaza kurşununa kurban gitti. Bunu yapanlar cezalarını çekecekler. Olay anında yeğenim markete arkadaşlarının yanına buluşmaya gidiyormuş. O sırada kurşunların arasında kalan yeğenim hayatını kaybetti" dedi.



Berkan Ateş'in naaşı öğle namazını müteakip Güzelyurt Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Balcalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. - SAMSUN