Bergamalı Çocuklar Ara Tatilde Kitaplarla Şenleniyor!

Bergama Belediyesi çocukların yarıyıl tatilinin eğlenceli ve keyifli geçmesi için 26-29 Ocak tarihleri arasında dört gün sürecek "1.Çocuk Kitapları Şenliği" düzenliyor.

Bergama Belediyesi Çocuk Kulübü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen şenlikte çocuklar şiir, öykü ve yaratıcı yazma atölyeleri ile okumanın ve yazmanın keyfine varacak, birbirinden değerli çocuk edebiyatı yazarları çocuklarla söyleşecek. Ayrıca çocuklar, söyleştikleri ve atölyelerine katıldıkları yazarların imzalı kitaplarına erişebilecek. Kukla yapım atölyelerinde sanatla olan bağlarını pekiştirecek. "Bergama Yerel Kültürü ve Yerel Tarihi" temasıyla gerçekleşecek söyleşi ve atölyelerle çocuklar kentin tarihinde zaman yolculuğuna da çıkacak.

ONUR KONUĞU GAZETECİ-YAZAR YALVAÇ URAL

Birincisi gerçekleşecek şenliğin onur konuğu usta gazeteci-yazar Yalvaç Ural olacak. Etkinlikte tanınmış yazarlar Yunus Bekir Yurdakul, Sara Pardo, Nursel Çetin, Eşref Karadağ'da çocuklarla bir araya gelecek.

Çocuk Kitapları Şenliğinde Türkiye'nin önemli marka yayınevleri stant açarak çocukların tatil kitaplarını karşılayacak. Şenliği söyleşileri Bergama'nın kültür merkezi BerKM büyük salonda gerçekleşecek. Çocuk şenliği atölye çalışmaları ise BerKM bünyesinde hizmet veren Bergama Araştırmaları Kütüphanesinde gerçekleşecek.

Şenlikte çocukların yaş gruplarına göre organize edilen atölyeler 40 kişilik kontenjanlarla sınırlı olduğundan, çalışmalara katılmak isteyenler Bergama Araştırmaları Kütüphanesine atölyeler için kayıt yaptırılması gerekecek.

ANNE BABA ÇOCUK OKULU

Çocuk etkinliklerinin yanı sıra Anne-Baba ve öğretmenleri ilgilendiren "Anne Baba Çocuk Okulu" kapsamında önemli iki konu uzmanından çocuğun kitapla tanışması, ilişkisi, okuma kültürü ve okuma alışkanlığının pekişmesi konularında seminerler olacak.

Yapılan etkinlikle ilgili çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını çok önemsediklerini belirten Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç; "Çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakmak istiyoruz. Hepimiz onların daha iyi eğitim almaları için çalışıyoruz. Çünkü çocuklarımız geleceği şekillendirecekler. Bu sebeple onlara okuma alışkanlığı kazandırmak, okumayı sevdirmek bırakacağımız en değerli hazinedir" dedi.

