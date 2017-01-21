Bergama Sinemada 40 Yıl Önceisine Dönüyor

Bergama Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinin tamamlanmasından sonra içerisinde bulunan Sinema Salonu "SİNEGAMA" Adlı salon dün Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç başta olmak üzere ilçenin ileri gelen siyaset adamları ve sinema severler ile törenle hizmete açıldı.

"SİNEGAMA" adlı Sinema'nın İlçenin genç işletmecilerinden Sertaç Dalkıran ve ortağı Gökhan Güzeler tarafından Bergamalı Sinema severlerin hizmetine sunularak bir birinden güzel filmlerle Sinema sevgisi Bergam'da 40 yıl öncesi olduğu gibi yeniden yaşatılmaya çalışılacak.

Bizim çocukluk yıllarımızda geçmişi yaşayanların çok iyi bildikleri gibi Bergama'da eski yıllarda 6-7 sinema ile Ege'nin Sinema şehri ünvanı gerçekten Bergma olmuştur. Yazlık sinemaları ayrı, kışlık sinema salonları ayrı olarak halka hizmet verirdi. Bergamalılar ise sanatata ve sienema severliğine olan düşkünlüğünü bir günde veya gecede iki sinemeya giderek gösterirlerdi.

Aynı heyecan dün yine Bergmada yaşandı. Bergamalılaın "SİNEGAMA"nın açılışına olan ilgisi gerçekten görülmeye değerdi. "SİNEGAMA" sevrlerin bu yoğun ilisi hiçte şaşırtıcı değildi. Çünkü Bergama Sinema sanatın en iyi yaşatıldığı bir ilçeydi. Bu günümüzde ise modern sinemacılık ile aynı hizmetin verilmesi demek anlamına geliyordu.