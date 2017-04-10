Bergama Oryantiring Takımı 3 Madalya İle Döndü

Çanakkale'de düzenlenen Oryantiring Bölge Şampiyonasına katılan Bergama Belediyespor Oryantiring Kulübü sporcuları bir başarıya daha imza attı. Kulüp oyuncularından Eren Türkdoğan bölge 3.'sü, Sudenur Bozdağ bölge 3.'sü ve Selin Türkdoğan bölge 4.'sü oldu.

Kazanılan başarı ile ilgili açıklama yapan Bergama Belediyespor Oryantiring Takımı antrenörü Burçin Güven; "Çanakkale'de gerçekleştirilen bölge şampiyonasına takım halinde 15 sporcumuz katıldı. Sporcularımızdan Eren Türkdoğan bölge 3.'sü, Sudenur Bozdağ bölge 3.'sü ve Selin Türkdoğan bölge 4.'sü oldu. Başarılarından dolayı kendilerini kutluyorum. Bize destek veren Bergama Belediye Başkanımız Mehmet Gönenç'e teşekkür ediyorum" dedi.