Bergama-Kozak Yolu Heyelan Nedeniyle Kapandı

İzmir'in Bergama ilçesiyle Kozak Yaylası arasındaki yol, heyelan nedeniyle kapandı.



Alınan bilgiye göre, yolun Bergama çıkışından sonraki 15'inci kilometresindeki Ediz Çeşmesi mevkisinde yağışın etkisiyle heyelan yaşandı.



Toprak ve kaya parçaları nedeniyle tamamen kapanan yoldaki araçlar, Bergama-Ayvalık yoluna yönlendirildi.



Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin yolu trafiğe açmak için çalışmaya devam ettiği, yolun gün içinde hizmete açılmasının planlandığı ifade edildi.