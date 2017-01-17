Bergama'daki Kayıp Kadından Haber Alınamıyor

Bergama ilçesinde hakkında kayıp başvurusu açılan Fatma Odabaş'tan 2 yıldır haber alınamıyor.



AA muhabirine açıklama yapan Fatma Odabaş'ın kardeşi Hamza Kunduz, 28 yaşındaki kardeşinin 9 Nisan 2015 tarihinde kayınpederiyle tartışmasının ardından evde bulunamadığını belirtti.



Kardeşinin gidebileceği tüm adreslere baktıklarını, jandarmaya kayıp ihbarında bulunduklarını ifade eden Kunduz, 2 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen kardeşinin izine rastlanamadığını dile getirdi.



Kunduz, "Kardeşimin hayatından endişe ediyoruz. Kimliğini almadan bir anda ortadan kayboldu. Kardeşimden haberi olanların polis ve jandarmayı bilgilendirmesini istiyoruz." dedi.



Fatma Odabaş'ın kayınpederi Hasan Odabaş da çocukları 2 ve 4 yaşına basan gelininden kaybolduğu günden bu yana haber alamadıklarını, ailece psikolojilerinin bozulduğunu söyledi.



Eşi ve geliniyle Nisan 2015'de zeytin yağını ucuza sattıkları için tartıştığını, olay gecesi çocuk ağlamasıyla uyandıklarını, gelinlerinin odasında olmadığını gördüklerini anlatan Odabaş, "Olayın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen ne bizi ne çocuklarını sordu. Başına bir şey gelmesinden endişe ediyoruz. Yetkililerden gelinimin bir an önce bulunmasını istiyorum." diye konuştu.



Odabaş'ın en son kaybolduğu gece cep telefonundan Bergama Çanakkale yolu üzerinden sinyal alındığını tespit eden jandarma ekiplerinin çalışmasının devam ettiği belirtildi.