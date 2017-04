Bergama'da Mantar Sevenleri Buluşturan Festival

İZMİR'in Bergama İlçesi'nde, Bergama Belediyesi ile doğa ve mantarseverlerin oluşturduğu Mantar ve Yaban Topluluğu'nun birlikte düzenledikleri 'Bergama 1'inci Kuzugöbeği Mantarı Buluşması' Kozak Yaylası'ndaki Göbeller Mahallesi'nde yapıldı.



Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç'in de katıldığı etkinliğe Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki il ve İlçelerinden gelen doğa dostu ve mantar meraklıları ile yöre sakinleri katıldı. Yaban bitki uzmanlarının da takip ettiği etkinlikte, Kozak Yaşam Vadisi'ne gezi düzenlendi. Doğa gezisinde katılımcılar, yenebilir ve tıbbi bitkileri gözleyip, yerel halktan çamfıstığı, yörede yetişen otlar ve kuzugöbeği mantarı hakkında bilgi aldı. Etkinlikte Bergama Belediyesi Kent Orkestrası mini konser verdi. Katılımcılara Bergama Belediyesi tarafından hazırlanan ve içinde mantar türleri ile ilgili bilgilerin bulunduğu kitapçıklar dağıtıldı. Etkinlikte Mantar ve Yaban Topluluğu adına konuşan organizasyon sorumlusu Sevim Şahin, şöyle dedi:



"Bu etkinlik Mantar ve Yaban Topluluğu'nun düzenlediği ilk etkinlik. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen doğaseverler ile bir araya geldik. Bergama'nın tarihini, doğal güzelliklerini, mantarını ve yenebilir otlarını tanıtmak amacıyla bu etkinliği düzenledik."



"DOĞAYLA BARIŞIK ETKİNLİKLER OLSUN"



Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç de, farklı il ve ilçelerden gelen konuklarzla birlikte güzel bir etkinlikte bir araya gelmenin heyecanını yaşadıklarını anlatırken şöyle dedi:



"Bergama'nın güzelliklerini misafirlerimizle paylaşacağız. Bergama çok önemli bir tarih ve kültür kenti. Tarihi güzelliklerinin yanında Bergama'yı ön plana çıkaran bir diğer yönü de doğal güzellikleri. Bugün bir araya geldiğimiz, havası, suyu ve doğasıyla eşsiz bir yer olan Kozak Yaylası gibi. Kozak Yaylası 17 köyün bulunduğu geniş bir coğrafya. Bilindiği gibi yeni yasayla birlikte köyler mahalle oldu. Fakat bizler hala 'köy' diyoruz ve öyle de kalmasını istiyoruz. Çünkü köydeki yaşamın, geleneksel dokunun kaybolmasını istemiyoruz. Diliyorum ki buralar kentleşmenin yıkıcı etkilerinden uzak kalır ve buralarda doğayla barışık etkinlikler olur."



"KUZUGÖBEĞİ MANTARI BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR"



Kuzugöbeği mantarının bölgeye ekonomik açıdan büyük katkı sağladığını söyleyen Göbeller Mahallesi Muhtarı Ertan Sağlam, "Kuzugöbeği mantarı bölgemizde fıstık çamı ile beraber yetişen çok değerli bir mantar türüdür. Bölgemizde iklim koşulları oluştuğunda günlük 150 kilo yetişebiliyor. Kilosu 100-150 lira olan bu mantar türü ekonomik olarak bölgemize büyük bir katkı sağlıyor. Bu açıdan çok önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum" dedi.



Etkinliğe katılanlardan Şebnem Nacar da "Kuzugöbeği mantarını ve yerel otları tanımak için İzmir'den geldik. Bergama'yı çok sevdik, çok güzel bir yermiş" diye konuştu. Etkinliğin sonunda katılımcılar Göbeller Mahallesi kadınlarının hazırlamış olduğu yöresel lezzetleri tatma ve el emeği ürünlerini de tanıma fırsatı buldu.



KUZUGÖBEĞİ MANTARI



Kuzugöbeği (Morchella esculenta) yenilebilen bir mantar türü. Genelde ormanlarda tek tek veya küçük gruplar halinde bulunuyor. Genelde bahar aylarında ortaya çıkıyor. Bahar aylarında yağışın olmaması olumsuz yönde etkiliyor. Fransız mutfağının önemli bir öğesi olan kuzu göbeği mantarı ekonomik değeri olan ve pek çok gurme tarafından tercih edilen lezzetli bir tür. Hastalıkların iyileştirilmesinde sık sık kullanılan mantar; B1, B2 ve C vitaminleri ile yüksek oranda kalsiyum, sodyum ve potasyum gibi mineraller içeriyor. Kuzugöbeği mantarı kan yapıcı özelliğiyle biliniyor. Kansızlık yani anemi rahatsızlığına da büyük fayda sağlıyor. Vücudun direncini artırır ve dinç kalmasını sağlıyor. Protein değeri oldukça yüksek bir mantar olan kuzugöbeği kansere karşı etkili olduğu belirtiliyor. Bitkinliğe, güçsüzlüğe ve yorgunluğa karşı oldukça faydalı bir mantar türü olarak nitelendiriliyor. Gözler için oldukça yararlı olduğu ve gözlere parlaklık verdiği belirtiliyor. Bağırsak ve mide rahatsızlıklarına iyi geliyor. Zihnin iyi çalışmasını sağladığı iddia ediliyor,



- Bergamaizmir