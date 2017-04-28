Bergama'da Kaçak İçki Operasyonu: 2 Gözaltı

Bergama ilçesinde kaçak içki imalatı yaptığı tespit edilen 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



İzmir İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgiye göre, İpek Kum mevkisinde devriye atan sivil jandarma ekipleri, M.C.S. isimli şahsı şüpheli hareketleri üzerine takibe aldı. Ş.Ö. isimli şahıs M.C.S. isimli şüpheli şahsın yanına gelerek 20 TL karşılığında kaçak içki olduğu düşünülen 500 mililitre pet şişeyi aldığı tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile M.C.S. isimli şüpheli şahsın ikamet ettiği evde yapılan aramada 2 litre kaçak içki ve 1 adet alkol damıtma makinesi ele geçirildi. M.C.S. ve Ş.Ö. isimli şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. - İZMİR