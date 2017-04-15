Bergama Belediyespor Mutlu

SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Düzyurtspor'u 2-1 yenerek bitime 2 hafta kala düşme hattındaki 31 puanlı Maltepespor'un 5 puan üzerine çıkan 36 puanlı Bergama Belediyespor, son 2 maçtan 1 puan alması halinde kümede kalışını büyük ölçüde ilan edecek.



Bu hafta şampiyon Afjet Afyonspor'u konuk edecek kırmızı lacivertliler sezonu Sultanbeyli Belediyespor deplasmanında kapatacak.



Bergama Belediyespor ikili averajda eşit olduğu Maltepe'den genel averajda 12 gol üstün durumda. Teknik Direktör İskender Eroğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından son haftalarda çıkış yapan Bergama Belediyespor, evindeki 3 maçı kazanarak kümede yolunda dev bir adım attı. - İzmir