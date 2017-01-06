SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımı Bergama Belediyespor, Nazilli Belediyespor'dan ayrılan golcü Murat Tosun'la anlaştı. Nazilli Belediyespor'da ilk devrede 10 karşılaşmada görev alan 33 yaşındaki Murat Tosun 1 gol kaydetti.
Kariyerinde ilk kez 3'üncü Lig'de mücadele edecek Murat; Karşıyaka, Ankaraspor, Trabzonspor, Konyaspor, 1461 Trabzon, Manisaspor, Elazığspor ve Kartalspor'da da görev aldı. Golcü oyuncu Süper Lig'de 80, TFF 1'inci Lig'de 68, 2'nci Lig'de 47 olmak üzere 195 maçta toplam 38 gole imza attı.
- İzmir
Bergama Belediyespor Murat Tosun'la Anlaştı
SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımı Bergama Belediyespor, Nazilli Belediyespor'dan ayrılan golcü Murat Tosun'la anlaştı.
SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımı Bergama Belediyespor, Nazilli Belediyespor'dan ayrılan golcü Murat Tosun'la anlaştı. Nazilli Belediyespor'da ilk devrede 10 karşılaşmada görev alan 33 yaşındaki Murat Tosun 1 gol kaydetti.
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