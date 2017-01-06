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Bergama Belediyespor Murat Tosun'la Anlaştı

Bergama Belediyespor Murat Tosun'la Anlaştı

SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımı Bergama Belediyespor, Nazilli Belediyespor'dan ayrılan golcü Murat Tosun'la anlaştı.

Bergama Belediyespor Murat Tosun'la Anlaştı

SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımı Bergama Belediyespor, Nazilli Belediyespor'dan ayrılan golcü Murat Tosun'la anlaştı. Nazilli Belediyespor'da ilk devrede 10 karşılaşmada görev alan 33 yaşındaki Murat Tosun 1 gol kaydetti.

Kariyerinde ilk kez 3'üncü Lig'de mücadele edecek Murat; Karşıyaka, Ankaraspor, Trabzonspor, Konyaspor, 1461 Trabzon, Manisaspor, Elazığspor ve Kartalspor'da da görev aldı. Golcü  oyuncu Süper Lig'de 80, TFF 1'inci Lig'de 68, 2'nci Lig'de 47 olmak üzere 195 maçta toplam 38 gole imza attı.

- İzmir

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