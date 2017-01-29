Bergama Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 0-1

STAT: 14 Eylül
HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Tunay Ateş (xx), Murat Güçlü (xx)
BERGAMA BELEDİYESPOR: Süleyman (x)- Emre Tosun (xx), Emre İşçiler, (xx), Ramazan (xxx), Harun (x) (Dk.87 Mehmet Alper), Hüseyin Teker (x), Cihan (x), Aykut (xx) (Dk.57 Oğuzhan x) Alican (x), Emrecan (xxx), Murat (x)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan Kestereli (xxx)- Alper (xxx), Selçuk (xx), Cem (xx) (Dk.68 Yusuf x), Metehan (x), Gökhan Erdoğan (xxx), Abuzer (x) (Dk.57 Özer xx), Aziz (xxx) (Dk.72 Doğancan x), Hayrullah (xx), Gökhan Solak (xx), Murat Can (xxx)
GOL: Dk.37 Aziz (Darıca Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Cihan, Alican (Bergama Belediyespor), Cem (Darıca Gençlerbirliği)
SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya çalışan Bergama Belediyespor, şampiyonluk mücadelesi veren Darıca Gençlerbirliği'ne kendi sahasında tek golle mağlup oldu: 1-0.
28'inci dakikada gelişen Bergama Belediyespor ataağında Emre İşçiler sağ kanattan son çizgiye kadar taşıdığı topu kale ağzına havalandırdı. Ramazan'ın kafa şutunu kaleaci Gökhan son ande çelmeyi başardı.
37'nci dakikada konuk takım öne geçti. Ani gelişen Darıca atağında Abuzer'in pasıyla hareketlenen Aziz, sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve şık bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.
66'ıncı dakikada Bergamalı Emrecan'ın ortasını Ramazan kafayla ağlara gönderdi ancak Hakem Oğuzhan Uğurlu yardımcısının uyarısıyla pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi. Maç da 1-0 sona erdi.
- Bergama