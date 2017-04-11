Bergama Belediyespor'da Kabus Bitmiyor

SPOR Toto 3'üncü Ligi 3'üncü Grup'ta teknik direktör İskender Eroğlu'nun göreve gelmesinin ardından çıkışa geçmesine rağmen alt sıralarla bağını koparamayan Bergama Belediyespor, son 2 sezonda olduğu gibi yine son haftalara diken üzerinde giriyor.



2014-15'te sezonu düşme hattının 1 puan, 2015-16'da ise 2 puan üzerinde tamamlayan kırmızı lacivertliler, bu sezon da son 3 haftaya ateş çemberinin 2 puan önünde giriyor. Play off iddiası süren Baysal İnşaat Düzyurtspor ve lider Afjet Afyonspor'u konuk ettikten sonra deplasmanda 1 puan üzerindeki Sultanbeyli Belediyespor'la karşılaşarak sezonu noktalayacak 33 puanlı Bergama Belediyespor, bir kez daha lige tutunmanın hesaplarını yapıyor.



Bergama Belediyespor, 3'üncü Lig'e yükseldiği 2012-13'te sezonu düşme hattının 1 puan üzerinde tamamlamış, 2013-14'te ise play off yarı finalde elenmişti. - İzmir