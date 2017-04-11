Bergama Belediyespor'da Kabus Bitmiyor
SPOR Toto 3'üncü Ligi 3'üncü Grup'ta teknik direktör İskender Eroğlu'nun göreve gelmesinin ardından çıkışa geçmesine rağmen alt sıralarla bağını koparamayan Bergama Belediyespor, son 2 sezonda olduğu gibi yine son haftalara diken üzerinde giriyor.
SPOR Toto 3'üncü Ligi 3'üncü Grup'ta teknik direktör İskender Eroğlu'nun göreve gelmesinin ardından çıkışa geçmesine rağmen alt sıralarla bağını koparamayan Bergama Belediyespor, son 2 sezonda olduğu gibi yine son haftalara diken üzerinde giriyor.
2014-15'te sezonu düşme hattının 1 puan, 2015-16'da ise 2 puan üzerinde tamamlayan kırmızı lacivertliler, bu sezon da son 3 haftaya ateş çemberinin 2 puan önünde giriyor. Play off iddiası süren Baysal İnşaat Düzyurtspor ve lider Afjet Afyonspor'u konuk ettikten sonra deplasmanda 1 puan üzerindeki Sultanbeyli Belediyespor'la karşılaşarak sezonu noktalayacak 33 puanlı Bergama Belediyespor, bir kez daha lige tutunmanın hesaplarını yapıyor.
Bergama Belediyespor, 3'üncü Lig'e yükseldiği 2012-13'te sezonu düşme hattının 1 puan üzerinde tamamlamış, 2013-14'te ise play off yarı finalde elenmişti. - İzmir