Bergama Belediyespor'da Eroğlu Uzattı

SPOR Toto 3'üncü Ligi 3'üncü Grup'ta kümede kalmayı garantileyen Bergama Belediyespor, teknik direktörü İskender Eroğlu ile sözleşme yeniledi.



Son 9 haftada takımın başına geçip 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan tecrübeli çalıştırıcı ile 1 yıllık mukavele yapıldı. Görevine Bergama Belediyespor'da devam edeceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Eroğlu, "Önümüzdeki sezon üst sıralara oynayacak bir takım kuracağız. Bergama Belediyespor'da önemli başarılar yaşayacağız" dedi.



Bergama Belediyespor'da, yarın sezonun son maçında Sultanbeyli Belediyespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.



- Bergama