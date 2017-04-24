Bergama Belediyespor'da Eroğlu Mucizesi

SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde şampiyon Afjet Afyonspor'u 1-0 yenerek bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantileyen Bergama Belediyespor'da Teknik Direktör İskender Eroğlu herkesin, "Düşer" dediği takımı ligde tutarak alkış topladı.



Eroğlu göreve gelmeden önce 24 maçta 21 puan toplayan İzmir ekibi, deneyimli teknik adam yönetiminde 9 müsabakada 18 puanı hanesine yazdırdı.



Küme düşme hattında devraldığı Bergama temsilcinin başında 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Eroğlu, maç başına 2 puan ortalaması tutturdu. Bergama Belediyespor, Afyon galibiyetiyle evinde üst üste 4'üncü galibiyetini almış oldu. Bu sezon Murat Gürkan Zora, Orçun Kutlu ve Durmuş Ali Çolak'ın ardından takımın başına geçen Eroğlu'nun sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek.



- İzmir