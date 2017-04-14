Bergama Belediyespor-Baysal İnşaat Düzyurtspor: 2-1
STAT: 14 EylülHAKEMLER: Gürel Uzuner (xxx), Vural Gül (xxx), Aykut Küçük (xxx)BERGAMA BELEDİYESPOR: İbrahim (xxx)- Harun (xx), Emre İşçiler (xxxx) (Dk.85 Ozan), Ramazan (xxx) (Dk.90 Osman), Cengiz (xxx) (Dk.
STAT: 14 Eylül
HAKEMLER: Gürel Uzuner (xxx), Vural Gül (xxx), Aykut Küçük (xxx)
BERGAMA BELEDİYESPOR: İbrahim (xxx)- Harun (xx), Emre İşçiler (xxxx) (Dk.85 Ozan), Ramazan (xxx) (Dk.90 Osman), Cengiz (xxx) (Dk.72 Gökhan Karataş xx), Cihan (xxx), Kenan (xxx), Emrecan (xxx), Hüseyin Teker (xxx), İlyas Ekiz (xx), Gökhan Şahin (xx)
BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Mustafa Hoşoğlu (xx)- Miraç (xx), Kadir (xx), Serkan (x) (Dk.60 Furkan x), Necati (xxx) (Dk.77 Safa x), Mustafa Eskihellaç (x), Mahmut (x), Sami (xx), Emre (xx), Taha (xx), Samet Aydın (xx) (Dk.84 Mehmet Durmuş)
GOLLER: Dk.48 Ramazan, Dk.66 Emre İşçiler (Bergama Belediyespor), Dk.52 Necati (Baysal İnşaat Düzyurtspor)
SARI KARTLAR: Ceyhan, Emre İşçiler (Bergama Belediyespor), Kadir, Mahmut (Baysal İnşaat Düzyurtspor)
SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 5 maçta 10 puan toplayarak düşme potasından çıkan Bergama Belediyespor, Baysal İnşaat Düzyurtspor'u 2-1 mağlup ederek kümede kalma yolunda dev bir adım daha attı. Bergama Belediyespor bu sonuçla puanını 36 yaptı, Düzyurtspor ise 46 puanda kaldı.
34'üncü dakikada gelişen Bergama Belediyespor atağında Emre İşçiler'in ceza sahasına havalandırdığı topha Ramazan kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
48'inci dakikada Bergama Belediyespor golü buldu. Cengiz'in soldan ceza sahasına gönderdiği topu Ramazan penaltı noktası üzerinden şık bir vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.
52'nci dakikada konuk takım skoru eşitledi. Sami'nin ara pasıyla hareketlenen Necati kaleci İbrahim'le karşı karşıya kaldı. Kaleciyi de çalımlayan Necati topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
66'ıncı dakikada ev sahibi ekip yeniden öne geçti. Cengiz sol kanattan ortaladı. Ceza alanında topu kontrol eden Emre İşçiler sağ ayağının dışıyla klas bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
74'üncü dakikada Emre İşçiler'in kornerinde Kenan'ın kafa vuruşu ağlara giderken maçın hakemi Gürel Uzuner pozisyonu faul olarak değerlendirdi.
- Bergama