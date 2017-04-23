Bergama Belediyespor-Afjet Afyonspor: 1-0
STAT: 14 EylülHAKEMLER: Gökçen Öztürk (xx), Abdülkadir Döner (xx), Serhat Sağır (xx)BERGAMA BELEDİYESPOR: İbrahim (xxx)- Emre Tosun (xx), Ramazan (xxx), Cengiz (xx) (Dk.69 Gökhan Karataş xx), Aykut (xxx), Kenan (xx) (Dk.39 Ozan xxx), Emrecan (xxx), Hüseyin Teker (xxx), Cihan (xx) (Dk.
STAT: 14 Eylül
HAKEMLER: Gökçen Öztürk (xx), Abdülkadir Döner (xx), Serhat Sağır (xx)
BERGAMA BELEDİYESPOR: İbrahim (xxx)- Emre Tosun (xx), Ramazan (xxx), Cengiz (xx) (Dk.69 Gökhan Karataş xx), Aykut (xxx), Kenan (xx) (Dk.39 Ozan xxx), Emrecan (xxx), Hüseyin Teker (xxx), Cihan (xx) (Dk.80 Mehmet Alper), İlyas (xxx), Gökhan Şahin (xxx)
AFJET AFYONSPOR: İsmet Yumakoğulları (x)- Türker (x) (Dk.62 Mehmet Fevzi x), Uğurcan (xx), Samet (xx), İsmet Benli (x) (Dk. 66 Selim x), Murathan (x), Emrullah (x), Ömer (xx), Uğur (x), Aykut (x) (Dk.58 Osman x), Ramazan (x)
GOL: Dk.67 Ozan (Bergama Belediyespor)
SPOR Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son haftalarda çıkışa geçen Bergama Belediyespor, evinde şampiyon Afjet Afyonspor'u 1-0 mağlup ederek bitime 1 hafta kala 39 puana ulaşarak kümede kalmayı garantiledi. İç sahada 4'te 4 yapan ev sahibi ekibin golü 67'in ci dakikada Ozan'ın ayağından geldi. Bu dakikada Hüseyin Teker'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Ozan, düzgün bir vuruşla topu kalecinin yanından filelere gönderdi. - Bergama