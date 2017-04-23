Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Çocuk Korosu "23 Nisan Konseri"

...Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.

Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Çocuk Korosu

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Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.


Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Bergama

Mekan : Bergama Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Ertuğrul, Boblingen Cad. 35700

Başlangıç Saati : 23.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Çocuk Korosu "23 Nisan Konseri"

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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