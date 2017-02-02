Beresinde Uyuşturucu Maddeyle Yakalandı

ADALAR Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Büyükada'da faytoncuların olduğu meydandaki bir kahvede oturan 1987 doğumlu C.S'nin şüpheli hareketler yaptığını fark edince üst araması yaptı. Daha önce de şuç işlediği belirlenen 1987 doğumlu C.S'nin beresinin altına zulalanmış 45 gr bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi. C.S. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- İstanbul