Beren Saat'le Anılan Japon Uyarlaması Dizinin Kanalı Belli Oldu

İki çocuklu dul bir kadının hikayesini ekrana taşıyan yerli 'Woman' dizisinin kanalı belli oldu. Ünlü oyuncu Beren Saat'in de Med Yapım'ın Yuji Sakamoto imzalı Japon dizisi "Woman"ın yerli uyarlamasında rol alacağı gündeme gelmişti. Ancak Saat'in çok beğendiği projeyi şimdilik incelediği ve ilk bölümlerin senaryolarını okuduktan sonra son kararını vereceği öğrenildi.

FOX TV'DE EKRANA GELECEK

İki çocuklu dul bir kadının hikayesini ekrana taşıyan yerli Woman" dizisinin kanalı da belli oldu. "Kadın" adıyla uyarlanması beklenen proje FOX'a satıldı. Medyapım'ın Hazal Kaya'yla anlaşma imzaladığı "Shalemess" (Utanmaz) dizisi de yeni yayın döneminde Fox TV'de seyirciyle buluşacak.

ÇAĞAN IRMAK HARIL HARIL ÇALIŞIYOR

Beren Saat'e ayrıca 03 Medya'nın Çağan Irmak imzalı "Gülizar" dizisinden de teklif gittiği öğrenildi. Çağan Irmak'ın şu günlerde harıl harıl dizinin senaryosu için çalıştığı belirtiliyor.

Kaynak: Meydatava / Birsen Altuntaş