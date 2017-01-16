Bereketli Eller Sergisi Manisalıları Bekliyor

Sergide birçok sanat dalında yüzlerce eser yer alıyor.

S.S Manisa Merkez Tarımsal Kooperatifi'nin (Kadın Kooperatifi) 'Bereketli Eller Çarşısı' Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında Kültür Merkezi Meclis Fuaye Salonu'nda görücüye çıktı. Kadın Kooperatifi üyesi kadınların el emeği ile yaptıkları eserlerin yer aldığı sergi, eserleri üreten kooperatif üyelerine ekonomik anlamda destek olmaya devam ediyor. Sergi Kültür Merkezi Meclis Fuaye Salonu'nda Manisalıları bekliyor. Sergi 16-20 Ocak tarihleri arasında gezilebilecek.

