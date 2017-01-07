Bere ve Atkı Satışları Arttı

EDİRNE (AA) Edirne'de havaların soğumasıyla birlikte kentte bere, atkı satışları arttı.



Kar yağışıyla birlikte havaların eksi 10 dereceye kadar düşmesinin ardından Edirneliler bere, atkı, eldiven satılan dükkanlara yöneldi.



Kışlık giyecekler satan tarihi Ali Paşa Çarşısı esnaflarından Recep Arslan, soğuk ve yağışlı havanın etkisini göstermesiyle birlikte işlerin arttığını söyledi.



Soğuktan korunmak için insanların alış veriş yaptığını ifade eden Arslan, "Havaların soğumasıyla birlikte işlerimizde büyük hareketlilik oldu. Soğuktan korunmak isteyen vatandaşlar, bere atkı eldivene yöneliyor haliyle. Şu anda satışlarımız çok iyi.



Kaliteli ürünleri uygun fiyata satıyoruz. Geçen yıla göre fiyatlarımızda bir değişiklik yok. Özellikle bere satışları çok arttı. Bere ve atkıda fiyatlar 5 lira ile 25 lira arasında değişiyor. Eldiven de ise 5 liradan 45 liraya kadar çıkabiliyor." dedi.