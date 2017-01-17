Bere Takarken Saçınızdan Olmayın

Soğuk havaların en çok tercih edilen aksesuarlarından birisi olan bere, dikkatsiz kullanıldığında saçın kırılmasına ve yıpranmasına neden oluyor.



Soğuk kış günlerinin geçirildiği günlerde artan hava kirliliği, ani hava değişiklikleri, soğuk ve kuru ortamlar saçları olumsuz etkilerken dökülmeleri de artırıyor. Tüm bunlara düzensiz beslenme ve ısıtma sistemlerinin ortam nemini azaltması da eklendiğinde saçların yıpranması kaçınılmaz oluyor. Soğuk havalardan etkilenmemek için tercih edilen bereler ise, saçın hava almasını engelliyor.



"Ortam değişimleri saçı yıpratıyor"



Sıcak ortamdan soğuk ortama geçmenin ya da tam tersi durumların kış mevsiminde daha çok yaşandığını belirten Bayan Kuaförü Serhat Derebağ, bunların da saçı olumsuz etkilediğini belirtti. Derebağ, "Yazın denizden, kumdan, güneşten yıpranan çok saç var. Kışa geçişte bunlar daha yoğunlaşıyor. Kışın soğuktan sıcağa giriliyor daha çok yıpranıyor. Sürekli bere, şapka kullanılıyor. Bu da saçı etkiliyor ve aşırı derecede yıpratıyor. Kışın nem oranı yüksek olan saçlar daha çok nemleniyor. Kuru ve kırılgan saçlar da daha çok kırılıyor soğuktan sıcağa ya da sıcaktan soğuğa geçiş olduğu zaman. Saçın boyanması ve işlemleri de bir etken. Saça sürekli bakımlar kış aylarında daha çok yapılmalı ki saç kendisini toparlasın ve kendisine gelsin. Bu tarz saç kırıklıklarında evde doğal ürünler de kullanılabilir. Argan yağı gibi bitkisel ürünler kullanılabilir. Bu tarz bakımlara yönelip kışın saçı daha çok kendine getirebilir ve daha çok bakım uygulayabilirler. Evde de yapılabilecek bakımlar aslında bunlar. Bu şekilde saçtaki problemleri çözebilirler" dedi.



"Bere, saçın hava almasını engelliyor"



Bere kullanırken son derece dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Bayan Kuaförü Derebağ konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bere soğuk günlerde sürekli kullanılıyor. Sabah takıyor örneğin akşama kadar geri çıkarmıyor. Saç hava almıyor bu şekilde berenin içerisinde ve kırılgan bir hal alıyor. Saçla ilgilenemiyor ve saç berenin içerisinde kendisinden geçiyor. Belirli bir süre sonra da kırılmaya başlıyor. Bu şekilde bere kullanımının biraz daha dikkatli yaparlarsa, gün içerisinde sürekli kafada değil de takıp çıkarıldığı zaman daha etkili olur. Çünkü saç diğer türlü hava almıyor. Saç özellikle uçlarından hava alır. Bakım yapılıyor ama düzensiz bakımın da bir faydası olmuyor. Sürekli ve düzensiz bere ya da şapka kullanımı da belirli bir süre sonra saçlarda dökülmeye yol açabiliyor. Kış aylarında ve mevsim geçişlerinde saç dökülmesi yaşayanlar sürekli şikayet içerisinde ama bunu çok sıkıntı yapmasınlar. Sadece mevsimsel bir geçiş olduğu için dökülüyordur saç ya da ciltle alakalı bir sıkıntısı vardır. Bunu da cildiyeye giderek giderebilir." - ESKİŞEHİR