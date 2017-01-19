Berdan Nehri Projesi'nin Temeli Atıldı

Tarsus Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Berdan Nehri Projesi'nin 1. etabının temeli atıldı.



Belediye Başkanı Şevket Can, nehir kenarında düzenlenen temel atma töreninde, projenin Çukurova'nın gerdanlığı olacağını söyledi.



Projenin tamamının 100 dönümlük alanı kapsadığını ve 100 milyon liraya mal olacağını belirten Can, şunları kaydetti:



"Temelini attığımız 1. etabın maliyeti 15 milyon lira. Bu etabın yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete girmesini planlıyoruz. Burada yürüyüş yolu, lokantalar, kay kay ve oyun parkı gibi tesisler yer alacak. İlk etapta D-400 karayolu ile Jüstinyen Köprüsü'nü birleştireceğimiz projenin tamamı 6,5 kilometre olacak. Biz Tarsus'a sevdalıyız. Bizim farkımız üreten, adaletli ve şeffaf belediye olmamızdır. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece, kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur."



Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal ise daha önce görev yaptığı yerlerde aklında hep nehir ve derelerin yer ettiğini, Tarsus'a geldiğinde ilk olarak şiddetli yağışın yol açtığı sel afetiyle karşılaştığını belirtti.



Selden 15 gün sonra burada böyle güzel bir projenin temelinin atılmasından son derece mutlu olduğunu belirten Ünal, "Bu proje gerçekten bölgenin gerdanlığı olacak. Berdan Nehri'ne inci gerdanlık takılıyor. Bu birinci etabı ama tamamlanmasını bekliyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise belediyeciliğin zor zanaat olduğunu belirterek, projenin hep hayali olduğunu belirterek, Tarsus'un farklı bir yer, bolluk ve bereketin olduğu bir kent olduğunu ifade etti.